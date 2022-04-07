Ентоні Блінкен Блінкен: Росія має вирішити, чи готова вона серйозно займатися дипломатією та переговорами США, разом із союзниками, зроблять все можливе, щоб українці мали все, що їм потрібно, щоб захистити себе, а також зміцнити свої позиції – у будь-яких переговорах» У четвер держсекретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання журналістів – чи ускладнять звинувачення […] Сообщение Блінкен: Росія має вирішити, чи готова вона серйозно займатися дипломатією та переговорами появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.