15-летнюю школьницу третьи сутки ищут в Красноярске

15-летнюю школьницу вторые сутки ищут в Красноярске, сообщили в Telegram-канале регионального МВД. По данным ведомства, девочка 28 ноября пришла к маме на работу и отпросилась к подруге в гости с ночевой.
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