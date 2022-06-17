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FIA пока не знает, как контролировать «дельфинирование»

FIA пока не знает, как контролировать «дельфинирование»

FIA пока не знает, как контролировать «дельфинирование»Mercedes AMG F1 / LAT ImagesМеждународная автомобильная федерация пока не готова применить техническую директиву по устранению "дельфинирования", сообщают источники из паддока в Монреале.

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