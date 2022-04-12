Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа, сообщается 11 апреля на сайте Кремля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа, сообщается 11 апреля на сайте Кремля До конца года президент также поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, связанных с установлением «особого порядка нуждаемости семей», где есть россияне, лишившиеся с 1 марта работы и признанные безработными.