Шольц решил блокировать дополнительные поставки оружия Киеву на 3 миллиарда евро

Немецкий канцлер Олаф Шольц блокирует выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 миллиарда евро, который продвигается главами МИД и Минобороны Анналеной Бербок и Борисом Писториусом.
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