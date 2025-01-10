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Шольц решил блокировать дополнительные поставки оружия Киеву на 3 миллиарда евро

Шольц решил блокировать дополнительные поставки оружия Киеву на 3 миллиарда евро

Немецкий канцлер Олаф Шольц блокирует выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 миллиарда евро, который продвигается главами МИД и Минобороны Анналеной Бербок и Борисом Писториусом.

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