Эта ситуация, которая возникла из-за свекрови, очень нервирует меня. У меня возникают нервные срывы из-за ее постоянных вмешательств.
Я не хочу терпеть все это, но и уйти как-то боюсь
Комментарии
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ВераВерная
Куда вам идти? В новую семью отца? Уверены, что там сложится? Там своих забот полон рот, а тут ещё вы в положении...Нет, дорогая, вы с мужем живёте отдельно, ребёночек скоро у вас появится, вот и нечего глупить. Свекрови скучно? А вы что, обязаны ее развлекать? Пусть в клуб "Кому за 60" запишется, там таких скучающих много. С мужем поговорите серьезно, должен же он наконец определиться - или у него будет семья нормальная, или он так и будет на мамочку смотреть, как кролик на удава. Что за чушок-то он у вас, Господи прости...
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13 час.
Виталий
Не верю я написанному. У беременных своя блажь. В данном случае вымучивает из себя страдалицу. И муж отличный, содержит две семьи, отказаться от него не может. Захотела - давно бы точки поставила. Тем более живут отдельно.
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3 час.
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