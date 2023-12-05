Я не хочу терпеть все это, но и уйти как-то боюсь

ВераВерная

Куда вам идти? В новую семью отца? Уверены, что там сложится? Там своих забот полон рот, а тут ещё вы в положении...Нет, дорогая, вы с мужем живёте отдельно, ребёночек скоро у вас появится, вот и нечего глупить. Свекрови скучно? А вы что, обязаны ее развлекать? Пусть в клуб "Кому за 60" запишется, там таких скучающих много. С мужем поговорите серьезно, должен же он наконец определиться - или у него будет семья нормальная, или он так и будет на мамочку смотреть, как кролик на удава. Что за чушок-то он у вас, Господи прости...