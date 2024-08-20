В День государственного флага России в Петрозаводске изменится схема движения

О временных ограничениях предупредили в администрации карельской столицы. В четверг, 22 августа, запретят проезд по улице Еремеева — от улицы Куйбышева до Набережного проспекта и по проспекту Ленина — от улицы Куйбышева до Пушкинской.
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