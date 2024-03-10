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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Феррари» – команда, добившаяся наибольшего прогресса за последние 6-7 месяцев»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от Гран-при Саудовской Аравии. Монегаск финишировал третьим, уступив лишь гонщикам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.

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