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Новости Тамбова

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Почти 18% тамбовских организаций столкнулись с киберугрозами в прошлом году

Почти 18% тамбовских организаций столкнулись с киберугрозами в прошлом году

Доля тамбовских крупных и средних организаций, столкнувшихся с киберугрозами, выросла в 2025 году до 17,8% против 13,7% в 2024-м.

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