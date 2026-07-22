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Царьград

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Появилось видео начала конфликта в Грузии, в котором туристке из России сломали нос 

Появилось видео начала конфликта в Грузии, в котором туристке из России сломали нос 

Подруга пострадавшей сняла на телефон, как девушка машет молодоженам. В ответ со двора донеслись грубые выкрики, так как гостей свадьбы возмутило то, что девушки разговаривали между собой на русском языке.

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