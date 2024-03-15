"Герой наших снов": как из профессора превратиться во Фредди Крюгера

Вышедший в прокат фильм Кристоффера Боргли «Герой наших снов» – это новый проект студии «А24», которая за короткое время стала одним из лидеров американского независимого кино и почти что именем нарицательным.
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