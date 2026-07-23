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Оленинскому округу выделили допсредства на ремонт дорожных объектов

Оленинскому округу выделили допсредства на ремонт дорожных объектов

На рабочей встрече с главой Тверской области Виталием Королевым 19 мая глава Оленинского округа Олег Дубов обратился с просьбой выделить округу дополнительные средства в 2026 году на ремонт дорог, по которым уже готова проектно-сметная документация: • ул.

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