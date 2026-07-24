Мексика: по меньшей мере два человека были убиты и трое ранены в перестрелке в районе Лос-Молинитос в Вилья-дель-Карбон, штат Мехико, ранним утром по местному времени в ходе спора по поводу контрактов на общественные работы.
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