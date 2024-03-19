Директор одной из школ в Ингушетии уличен полицейскими в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия и ВОГ МВД России в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что в 2023 году директор одной из школ Назрановского района, используя служебное положение, совершила хищение бюджетных денежных средств на общую сумму свыше 350 тысяч рублей.
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