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В России предложили выпускать детские игрушки, посвященные СВО

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг и депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары Михаил Ветров предложил организовать массовое производство детских игрушек по мотивам СВО.

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