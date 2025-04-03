В России предложили выпускать детские игрушки, посвященные СВО

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг и депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары Михаил Ветров предложил организовать массовое производство детских игрушек по мотивам СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии