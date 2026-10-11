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Царьград

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Спасатели МЧС деблокировали женщину после ДТП под Вишневогорском

Спасатели МЧС деблокировали женщину после ДТП под Вишневогорском

В Каслинском районе возле поселка Вишневогорск столкнулись легковой автомобиль и грузовик, после чего спасателям пришлось деблокировать зажатую в салоне ВАЗа женщину.

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