Как Евросоюз собирается принимать Украину с русскими солдатами на территории?

Орбан задал неудобные, но резонные вопросы европейскому руководству.При реализации процедуры приема Украины в состав Евросоюза, будет ли это сделано вместе с территориями, находящимися под контролем России как быть с присутствующими там русскими солдатами? С таким вопросом обратился к руководству ЕС глава правительства Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала HirTV, желая прояснить позицию еврочиновников по этому вопросу.