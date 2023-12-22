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Как Евросоюз собирается принимать Украину с русскими солдатами на территории?

Как Евросоюз собирается принимать Украину с русскими солдатами на территории?

Орбан задал неудобные, но резонные вопросы европейскому руководству.При реализации процедуры приема Украины в состав Евросоюза, будет ли это сделано вместе с территориями, находящимися под контролем России как быть с присутствующими там русскими солдатами? С таким вопросом обратился к руководству ЕС глава правительства Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала HirTV, желая прояснить позицию еврочиновников по этому вопросу.

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