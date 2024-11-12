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Петербургский дневник

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Петербуржцам рассказали, как ГАТИ предотвратила образование наледи во дворах

Петербуржцам рассказали, как ГАТИ предотвратила образование наледи во дворах

И оперативно убрала первый снег По поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина, в конце октября ГАТИ поставила перед районными администрациями традиционную задачу по уборке листьев перед зимой.

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