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Китай: Великий поход – нескончаемый марш

Китай: Великий поход – нескончаемый марш

Готовится Премьера Документального Фильма, приуроченного к 90-летию победного завершения Великого похода Китайской рабоче-крестьянской Красной армии: «Великий поход – нескончаемый марш».

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