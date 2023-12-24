Приедет, но будет поздно! Ради чего Пугачева точно вернется на родину

Антон Зацепин назвал страшную причину возвращения Примадонны. Алла Пугачева вернулась в Израиль Социальные сетиКоллеги по шоу-бизнесу продолжают активно обсуждать поступок исполнительницы хита «Миллион алых роз», которая покинула страну вместе с супругом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии