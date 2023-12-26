Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца и "не жадничать"

Лукашенко отметил, что республика почти на 100% обеспечена яйцами своего производства Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС попросил главу Республики Беларусь Александра Лукашенко поставить в РФ куриные яйца, пишет ТАСС.
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