Семен Демин Дураку ясно, что запад даст Украине все и все разрешит, т. к. его цель уничтожить как можно больше украинцев и русских. Поэтому мы должны уничтожить всю энергетику, весь транспорт Украины, все мосты, дороги, станции, тоннели, чтобы запад ничего не мог физически доставить на Украину. Да, погибнут украинцы. Но если мы их пожалеем, то погибнем сами. Третьего не дано.

Сергей Бессонов Удары по объектам в России: по Крымскому мосту, по жилым кварталам и т.д. на самом деле фактически наносят США и НАТО, роль Украины заключается в подготовке ракеты к старту и "нажатии" кнопки "пуска", потому что если бы ВСУ Украины могли самостоятельно определить координаты целей, провести дальнобойные ракеты между зонами российских ПВО и нанести удар, Зеленский не колебался бы ни минуты - ему терять нечего