Кирилл Стрельников Несмотря на то что подавляющее большинство граждан России понимают, откуда растут ноги у конфликта на Украине, полностью поддерживают нашу армию и действия нашего руководства, а также делают все, чтобы помочь фронту, есть ощущение, что многие до сих пор думают, что этот конфликт — печальное, кровавое, но все же временное явление.
Киеву дадут все и разрешат все, только чтобы убить как можно больше русских
Комментарии
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Семен Демин
Дураку ясно, что запад даст Украине все и все разрешит, т. к. его цель уничтожить как можно больше украинцев и русских. Поэтому мы должны уничтожить всю энергетику, весь транспорт Украины, все мосты, дороги, станции, тоннели, чтобы запад ничего не мог физически доставить на Украину. Да, погибнут украинцы. Но если мы их пожалеем, то погибнем сами. Третьего не дано.
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2 час.
Сергей Бессонов
Удары по объектам в России: по Крымскому мосту, по жилым кварталам и т.д. на самом деле фактически наносят США и НАТО, роль Украины заключается в подготовке ракеты к старту и "нажатии" кнопки "пуска", потому что если бы ВСУ Украины могли самостоятельно определить координаты целей, провести дальнобойные ракеты между зонами российских ПВО и нанести удар, Зеленский не колебался бы ни минуты - ему терять нечего
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37 мин.
Александр Батт
Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
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2 мин.
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