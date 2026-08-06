Сотрудники ТЦК избили и ограбили полковника СБУ в Одесской области

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) попытались насильственно мобилизовать жителя Одесской области, при этом отняв у него сумку с 55 тысячами гривен.
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