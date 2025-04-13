Темная сторона Луны и звезда в подарок. Ответы на главные вопросы о космосе

Все крупные державы стремятся быстрее других покорить космические просторы. При этом не все планы миролюбивы — в частности, глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал разместить вооружения в космическом пространстве.
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