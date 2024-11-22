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СГК «отомстила» правительству Новосибирской области за критику

СГК «отомстила» правительству Новосибирской области за критику

В здании правительства Новосибирской области отключили отопление. Накануне в Заксобрании региона замгубернатора Олег Клемешов оценил прохождение отопительного сезона как «удовлетворительное», но депутаты остались недовольны работой СГК.

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