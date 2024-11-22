СГК «отомстила» правительству Новосибирской области за критику

В здании правительства Новосибирской области отключили отопление. Накануне в Заксобрании региона замгубернатора Олег Клемешов оценил прохождение отопительного сезона как «удовлетворительное», но депутаты остались недовольны работой СГК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии