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Американский адмирал предлагает устроить в Черном море войну

Американский адмирал предлагает устроить в Черном море войну

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».

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