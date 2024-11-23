"Зенит" с минимальным счетом обыграл "Оренбург" в матче 16-го тура РПЛ

В стартовом матче второго игрового дня 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" уступил петербургскому "Зениту" Игра прошла на стадионе "Газовик" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
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