Стали известны ответственные за взрыв в мечети Кандагара

Ответственность за взрыв в шиитской мечети афганского города Кандагар взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Франс Пресс, ссылаясь на заявление группировки.
Ответственность за взрыв в шиитской мечети афганского города Кандагар взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Франс Пресс, ссылаясь на заявление группировки.
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