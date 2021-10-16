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Стали известны ответственные за взрыв в мечети Кандагара

Ответственность за взрыв в шиитской мечети афганского города Кандагар взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Франс Пресс, ссылаясь на заявление группировки.

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