Украина отреагировала на обозначение Киева как части России

Леша и Лора Мусликовы

Чего это Украина может требовать от кого либо? Правильно Фокс Ньюс все показало. Просто они в недалёкое впереди время заглянули. Так сказать реальный прогноз. Анонсировали скорые события. По другому-то и быть не может. Хотели десоветизацию - получите. Киев будет матерью городов РУССКИХ. А территория - принадлежностью РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. Останется объявить конкурс на название этой территории.