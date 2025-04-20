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Украина отреагировала на обозначение Киева как части России

Украина отреагировала на обозначение Киева как части России

Украина требует извинений от Fox News за ошибочное обозначение Киева как российского города во время трансляции пасхальной службы.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
Чего это Украина может требовать от кого либо? Правильно Фокс Ньюс все показало. Просто они в недалёкое впереди время заглянули. Так сказать реальный прогноз. Анонсировали скорые события. По другому-то и быть не может. Хотели десоветизацию - получите. Киев будет матерью городов РУССКИХ. А территория - принадлежностью РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. Останется объявить конкурс на название этой территории.
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