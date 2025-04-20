Украина требует извинений от Fox News за ошибочное обозначение Киева как российского города во время трансляции пасхальной службы.
Украина отреагировала на обозначение Киева как части России
Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
Чего это Украина может требовать от кого либо? Правильно Фокс Ньюс все показало. Просто они в недалёкое впереди время заглянули. Так сказать реальный прогноз. Анонсировали скорые события. По другому-то и быть не может. Хотели десоветизацию - получите. Киев будет матерью городов РУССКИХ. А территория - принадлежностью РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. Останется объявить конкурс на название этой территории.
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