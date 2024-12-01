Владимир Путин обязал водителей проходить весогабаритный контроль

Президент России Владимир Путин утвердил закон о поправках в ст. 31 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", которые определяют прохождение весового и габаритного контроля транспортных средств.
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