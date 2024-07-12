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В Астрахани в небольшом ерике обнаружили тело новорождённой девочки

В Астрахани в небольшом ерике обнаружили тело новорождённой девочки

У крохи не выявили признаков насильственной смерти.В Астрахани вечером 11 июля в ерике Казачий близ частного дома по улице Куликова местные жители нашли тело новорождённой девочки.

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