Доходы бюджета Ленинградской области за 2024 год составили 271 миллиард рублей

Расходы в основном направлены на здравоохранение, образование, соцподдержку и культуру За 2024 год доходы областного бюджета Ленинградской области составили 271 миллиард рублей, расходы – 256 миллиардов рублей, а профицит – более 15 миллиардов рублей.
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