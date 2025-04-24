Доходы бюджета Ленинградской области за 2024 год составили 271 миллиард рублей

Расходы в основном направлены на здравоохранение, образование, соцподдержку и культуру За 2024 год доходы областного бюджета Ленинградской области составили 271 миллиард рублей, расходы – 256 миллиардов рублей, а профицит – более 15 миллиардов рублей.