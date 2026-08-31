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Пенсиягә өстәмә түләүләр билгеләү тәртибен аңлаттылар

Россиядә эшләмәүче пенсионерның барлык матди керемнәре ул яшәгән төбәктәге пенсионер өчен билгеләнгән яшәү минимумыннан азрак булса, шул суммага җиткерү өчен аңа социаль өстәмә түләнә.

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