«Вашингтон» снова уступил «Рейнджерс» и проиграл серию плей-офф со счетом 0-4

Гол и передача Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» и в четвертый раз. В ночь на 29 апреля в Вашингтоне завершился четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ в Восточной конференции, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».