«Росгосстрах Жизнь» внедрила оплату страховых премий цифровым рублем

С 1 сентября 2026 года в России запущена в обращение новая национальная форма валюты – цифровой рубль, который будет выпускать и контролировать Банк России.
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