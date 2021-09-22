Мужской взгляд: «Женщины любят только мерзавцев»

Женские страстиПолитикаМужской взгляд: «Женщины любят только мерзавцев» Наш колумнист Никита Миронов — о том, почему и ребенок от негодяя более желателен, чем от хорошего парня.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlina BudkinaЭто кому чего не хватает. Лично я больше о деньгах думаю. Хотя и не мужик.alexanderАвтор, вероятно, неудачник и потому клевещет на ВСЕХ женщин! А ведь женщины все разные. Пол одинаков, но нюансов предостаточно. Как и у мужчин. :)Сергей АнищикДа ну? )) а с чего тогда именно прекрасные дамы тяжелее воспринимают "одинаковость"? )Лариса Бачевская100% про меня, я бросала надёжного, заботливого. любящего мужика, и уходила к мерзавцу по большой любви. А с тем уже жить не могла, я его разлюбила, сердцу не прикажешь.ААлексейПодобное притягивает подобное. Вот и вся проблема.Комментировать
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