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Журнал «Профиль»

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Один психолог на 300 школьников и 200 дошкольников: какие нормативы готовит Минпросвещения

Количество ставок педагогов-психологов в школах должно определяться из расчета один специалист на 300 учеников, следует из проекта поправок в правила организации образовательной деятельности, подготовленного Минпросвещения.

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