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Царьград

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Здание электростанции у Обводного канала признали памятником

Здание электростанции у Обводного канала признали памятником

На набережной Обводного канала выявлен новый объект культурного наследия регионального значения. Соответствующее решение принято в отношении исторического здания электростанции, принадлежавшего обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги.

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