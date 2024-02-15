Случай менингита в Липецкой области: смерть ученицы выгнала всю школу на карантин Ирэн ОрлонскаяВ начале февраля, 9-го числа, в городе Данков в Липецкой области произошло трагическое событие — 11-летняя ученица скончалась от менингита, который внезапно атаковал ее организм.
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