Случай менингита в Липецкой области: смерть ученицы выгнала всю школу на карантин Ирэн ОрлонскаяВ начале февраля, 9-го числа, в городе Данков в Липецкой области произошло трагическое событие — 11-летняя ученица скончалась от менингита, который внезапно атаковал ее организм.