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Газета.ру

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ВВС США: американские Космические силы провели в 2026 году 117 запусков

ВВС США: американские Космические силы провели в 2026 году 117 запусков

Космические силы Соединенных Штатов в 2026 году провели 117 запусков. Об этом сообщил министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Трой Мейнк во время выступления на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил, проходящей под Вашингтоном, передает ТАСС.

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