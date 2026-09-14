ВВС США: американские Космические силы провели в 2026 году 117 запусков

Космические силы Соединенных Штатов в 2026 году провели 117 запусков. Об этом сообщил министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Трой Мейнк во время выступления на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил, проходящей под Вашингтоном, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нардеп Дмитрук: н...
- FT: телефонный ра...
- КМИС: 35% украинц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым