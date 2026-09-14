ВВС США: американские Космические силы провели в 2026 году 117 запусков

Космические силы Соединенных Штатов в 2026 году провели 117 запусков. Об этом сообщил министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Трой Мейнк во время выступления на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил, проходящей под Вашингтоном, передает ТАСС.