Политический эксперт рунета

1 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Ничто не вечно под луной.«Никто из военных...
  • Россиянин
    И к каждой бомбе прикручен дистанционный взрыватель.ICAN: США тайно р...
  • Нина Синельникова
    Шойгу правильно дружит с правильным человеком, даже по тайге с ним гуляет, рыбу ловит. Пригожину никак с ним не совла...«Никто из военных...

Бизнес Израиля стоит на пороге массовых банкротств

Бизнес Израиля стоит на пороге массовых банкротств

Израиль может столкнуться с волной банкротств малых и средних предприятий, пишет Finance.walla. Сообщается, что в зоне риска оказались 99,5% всех предприятий в стране.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх