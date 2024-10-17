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Прокуратура потребовала суд восстановить 6 снятых с Трампа обвинений

Прокуроры штата Джорджия (США) потребовали у апелляционного суда восстановить шесть отклоненных обвинений против бывшего президента Штатов Дональда Трампа по делу о незаконном подстрекательстве должностных лиц "к нарушению присяги".

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