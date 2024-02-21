Эксперт рассказал о способах обезопасить аккаунт мессенджера

В 2023 году украденные базы данных продавали в интернете на 29% чаще, чем годом ранее. Роскомнадзор зафиксировал 168 случаев утечки персональных сведений российских граждан, в результате которых было скомпрометировано около 300 млн записей, указывают аналитики Angara Security.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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