Эксперт рассказал о способах обезопасить аккаунт мессенджера

В 2023 году украденные базы данных продавали в интернете на 29% чаще, чем годом ранее. Роскомнадзор зафиксировал 168 случаев утечки персональных сведений российских граждан, в результате которых было скомпрометировано около 300 млн записей, указывают аналитики Angara Security.