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Эксперт рассказал о способах обезопасить аккаунт мессенджера

Эксперт рассказал о способах обезопасить аккаунт мессенджера

В 2023 году украденные базы данных продавали в интернете на 29% чаще, чем годом ранее. Роскомнадзор зафиксировал 168 случаев утечки персональных сведений российских граждан, в результате которых было скомпрометировано около 300 млн записей, указывают аналитики Angara Security.

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