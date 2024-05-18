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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гранат о Морено: «Краснодару» он бы точно подошел. Играющая команда, играющий тренер – идеальный союз был бы, думаю»

Сегодня «Сочи» под руководством Морено проиграл «Краснодару» в матче 29-го тура Мир РПЛ со счетом 2:3 и потерял шансы остаться в высшем дивизионе.

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