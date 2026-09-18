ВКонтакте: 45% россиян больше не терпят очереди и задержки после онлайн-сервисов

Россияне стали по-другому воспринимать комфорт из-за онлайн-сервисов. На это указало исследование ВКонтакте — больше половины опрошенных хотят, чтобы повседневная жизнь вне интернета была столь же быстрой, как и цифровая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова усомнила...
- Роспотребнадзор: ...
- Песков: Россия пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым