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Жена Батракова опубликовала пост после разгромного поражения «Галатасарая» от «Трабзонспора»: «Мужем очень горжусь»

Жена Батракова опубликовала пост после разгромного поражения «Галатасарая» от «Трабзонспора»: «Мужем очень горжусь»

Бывшая футболистка сборной России Ирина Подшибякина, жена полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова опубликовала пост после поражения команды в матче 6-го тура турецкой Суперлиги против «Трабзонспора» (0:4).

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