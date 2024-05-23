Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для российских туристов. С 29 мая гражданам России, прибывающим в королевство с туристическими целями, а также с другими целями "второстепенного значения", будет отказано во въезде.
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