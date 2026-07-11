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Царьград

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Уровень воды в реке Ница в Ирбите достиг 712 см

Уровень воды в реке Ница в Ирбите достиг 712 см

Утром 11 июля уровень воды в реке Ница в Ирбите достиг отметки 712 сантиметров. Как сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на главу Ирбита Николая Юдина, данный показатель на 15 сантиметров ниже максимального уровня, зафиксированного два дня назад.

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