Уровень воды в реке Ница в Ирбите достиг 712 см

Утром 11 июля уровень воды в реке Ница в Ирбите достиг отметки 712 сантиметров. Как сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на главу Ирбита Николая Юдина, данный показатель на 15 сантиметров ниже максимального уровня, зафиксированного два дня назад.