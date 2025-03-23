БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 414 подписчиков

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Свежие комментарии

  • sorsw
    А потом и самих "врачей" на органы как свидетелей и исполнителей...Почему на Украине...
  • Misha Glusch
    👍Русским безэкипаж...
  • Андрей Зарубкин
    Показали визит Деметры (представительницы цыган) к Путину. Путин сказал : "Цыгане живут продажей наркотиков и воровст...«Это всё не моё!»...

Русский язык предложили переименовать на международный лад. Министр Кравцов одобрил

Русский язык предложили переименовать на международный лад. Министр Кравцов одобрил

Конкурс для первоклассников, чтобы поступить в русскую школу в Средней Азии- 49 человек на место Михаил Зубов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Ошеломляющее предложение — переименовать русский язык — прозвучало по время презентации нового гуманитарного проекта — Евразийской ассоциации поддержки русского языка.

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Комментарии
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Людмила Лепаева
Гнать этого Кравцова он похоже не в ту дверь вошёл ему только техниками руководить и те разбегутся от его законов
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8 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Пусть дума издаст закон ВЫГНАТЬ ВСЕХ РУССКИХ ИЗ СТРАНЫ к этому всё идёт вместо русского будем изучать таджикский
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7 час.
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