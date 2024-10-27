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MotoGP. Гран-при Таиланда. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й, Марк Маркес – 12-й после падения в борьбе за победу

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу на Гран-при Таиланда MotoGP на подсыхающей трассе и улучшил свои шансы на титул.

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